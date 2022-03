Il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Lindsey Graham, in un'intervista alla Fox News ha dichiarato che per risolvere la crisi bellica bisogna uccidere Putin: "L'unico modo in cui questo può finire è che qualcuno in Russia elimini questo tizio".Il senatore su twitter aggiusta il tiro sulle sue dichiarazioni: "Le uniche persone che possono risolvere questo problema sono i russi. Facile a dirsi, difficile da fare. E' necessario farsi avanti, a meno che tu non voglia vivere nell'oscurità per il resto della tua vita, essere isolato dal resto del mondo nella povertà più assoluta, e vivere nelle tenebre".