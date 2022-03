Due isole di Epstein in vendita per risarcire le persone di cui aveva abusato







In alcuni casi, secondo le accuse gli abusi sarebbero stati compiuti anche nelle sue proprietà sulle due isole. Jeffrey Epstein si suicidò in carcere nell'agosto del 2019, un mese dopo essere stato arrestato con l'accusa di sfruttamento sessuale. Secondo la procura che aveva indagato sugli abusi sessuali compiuti dal finanziere aveva attirato nelle sue varie residenze negli Stati Uniti giovani ragazze, anche minorenni, per abusare sessualmente di loro.

Le isole Great St. James e Little St. James, nei Caraibi, che erano di proprietà del finanziere Usa morto suicida in carcere, saranno messe in vendita. Il ricavato della vendita, stimato in circa 114 milioni di euro, andrà alle persone che avevano subito abusi sessuali da parte sua.