PALERMO - Azzurri fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Il gol che condanna i campioni d'Europa all'eliminazione a due minuti dal termine del match, quando un rasoterra di sinistro di Trajkovski da oltre venti metri trafigge Donnarumma che non riesce a intervenire. Macedoni in finale dei playoff contro il Portogallo che ha battuto per 3-1 la Turchia.