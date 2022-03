"300 morti nel teatro di Mariupol"

Nel frattempo l'ambasciatore russo Razov, intervenuto in piazzale Clodio a Roma, ha fatto il punto sulla guerra russa in Ucraina: "L'operazione speciale militare finirà quando saranno raggiunti gli obiettivi fissati dal presidente della Federazione russa. Prima è, meglio è". Razov ha rassicurato, infine, che sono in corso delle trattative con la delegazione ucraina.





Il sindaco di Mariupol paventa circa 300 morti nell'attacco russo al teatro cittadino del 16 marzo scorso. Lo fa sapere il primo cittadino citando dei testimoni.Intanto, secondo quanto riferito da Ukrinform, che cita la polizia della regione di Kharkiv, l'esercito russo ha bombardato un policlinico a Kharkiv, nel distretto di Osnovyansky: morte 4 persone."Gli occupanti russi continuano a uccidere civili a Kharkiv. A seguito del bombardamento mattutino delle infrastrutture civili con lanciarazzi, 7 civili sono rimasti feriti, 4 dei quali sono morti ", si apprende nella nota, in cui si segnala che le forze russe hanno sparato sul policlinico nel quartiere Osnovyansky, dove si trova il centro degli aiuti umanitari, oggi verso le 7:45.