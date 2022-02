Zelensky: "Difendenderemo il nostro paese con o senza partner"

Il presidente ucraino ha poi proposto un incontro con Vladimir Putin. "Non so cosa voglia il presidente russo, ecco perché suggerisco di incontrarci", ha detto Zelensky alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

KIEV - "Noi difenderemo il nostro paese con o senza partner". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo alla conferenza di Sicurezza di Monaco per la prima volta senza Mosca. "Tutti devono capire che non stiamo chiedendo una donazione"."Si tratta del vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale", ha continuato Zelensky. L'Ucraina è "lo scudo dell'Europa" contro l'esercito russo. L'Ucraina vuole "un calendario chiaro e realizzabile" per l'adesione alla Nato, ha aggiunto Zelensky, alla conferenza di sicurezza di Monaco.