Violenze sessuali su più di 60 pazienti: arrestato cardiologo di Catanzaro

CATANZARO - Un medico in servizio a Soverato è stato arrestato perché accusato di aver violentato le sue pazienti. Fingendosi ginecologo, avrebbe compiuto atti sessuali sulle sue vittime, tra cui una minorenne, riprendendole in video.Le forze dell’ordine lo accusano di avere praticato violenza, dal 2017 sino ad oggi, nei confronti di almeno 63 donne, fra le quali figurerebbe anche una ragazza minorenne.Secondo l'Ansa l’uomo avrebbe ricevuto le vittime nel suo studio privato e si sarebbe appunto presentato ai loro occhi come ginecologo, nonostante non avesse mai conseguito questa specifica specializzazione.Le vittime delle violenze - riporta ancora l'Ansa - sono state identificate grazie alle immagini riprese dalla telecamera installata nello studio del professionista, ma potrebbero essere di più, perché alcune delle immagini registrate sono poco chiare e non hanno consentito, di conseguenza, di individuare le donne oggetto delle attenzioni illecite del falso ginecologo.