Fiamme sul traghetto per Brindisi: passeggeri abbandonano la nave

L'imbarcazione, completamente avvolta dalle fiamme, si trova al largo di Corfù. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Riunita l'Unità di crisi della compagnia italiana.



Le 288 persone a bordo sono state tutte messe in salvo con i mezzi di salvataggio della nave stessa. La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l'intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari.





Ad intervenire sul posto, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche una unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.



CORFU' - Un vasto incendio è scoppiato sul traghetto della Grimaldi Lined 'Euroferry Olympia' che collega Igoumenitsa con Brindisi. Il capitano ha dato istruzioni ai passeggeri di abbandonare la nave.