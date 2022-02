E' guerra: la Russia invade l'Ucraina

(ANSA)





L'attacco sta avvenendo a Kiev, Kharvik, Odessa. Mosca, per voce di Putin, si rivolge anche all'Occidente, invitandolo a 'farsi da parte' per non incorrere in una risposta russa: "Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato".



Oggi il summit dei leader del G7. Gli Usa promettono sostegno a Zelensky.

- Putin ha rotto gli indugi dando, vita dalla Bielorussia, all'invasione ucraina. Con il 'pretesto' di proteggere gli 'alleati' del Donbass, il presidente russo ha ordinato un'operazione militare su vasta scala nelle principali città del Paese.