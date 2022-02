Cambiano le regole per le mascherine all'aperto

ROMA - Il ministro della Saluteha firmato una nuova ordinanza che revoca da venerdì l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Sarà necessario coprire naso e bocca, però, in caso di folla.Negli ultimi giorni Speranza aveva spiegato infatti che le mascherine “saranno ancora le nostre compagne di viaggio, in caso di assembramenti”. L’approccio del governo è ancora una volta quello della prudenza, che ha contraddistinto soprattutto l’operato del ministro della Salute.A parlare di questa possibilità in tempi brevi era stato anche l’altro sottosegretario alla Salute,: “Da metà febbraio sarà rimosso l’obbligo delle mascherine all’aperto, prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione” aveva detto il sottosegretario.Intanto dall'11 febbraio riapriranno anche le discoteche dopo molti mesi e cambiano le regole a seconda se il locale è all'aperto o al chiuso:se è al chiuso, si dovrà sempre indossare la mascherina tranne quando si bene o mangia;se è all'aperto, non si dovrà indossare la mascherina;il Green Pass Rafforzato è sempre obbligatorio per accedere, sia al chiuso sia all'aperto.La capienza sarà al 50%.