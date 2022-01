Covid Italia: +186.740 casi, le vittime sono 468

Nell'ultimo giorno sono morte 468 persone affette da Coronavirus per un totale di 144.343 decessi dall'inizio dell'epidemia.



I dimessi o guariti dal virus sono 7.379.112 (+231.500). I ricoverati ammontano a 21.721 (+174), di cui in terapia intensiva: 1.694 (+9). I tamponi effettuati sono 165.123.123 (+1.397.245). In totale i casi sono 10.212.621 (+186.740, +1,87%).

ROMA - Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 1.397.245 tamponi e sono stati individuati 186.740 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 2.689.166, 45.740 in meno rispetto a ieri.