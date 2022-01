Covid: dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super pass





La maggioranza si è divisa sulla proposta del premier Draghi di introdurre un obbligo di vaccinazione per gli over 50: durante la cabina di regia, secondo diverse fonti, il Pd avrebbe ribadito con forza la richiesta di estendere a tutti l'obbligo di vaccino, come il ministro della Salute Speranza. I due partiti di centrosinistra però sarebbero pronti ad accettare la mediazione del premier.



La Lega invece avrebbe riproposto di fissare l'asticella a 60 anni e il M5S si sarebbe espresso sulla stessa posizione.

ROMA - Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo le nuove misure per frenare i contagi da Covid-19.