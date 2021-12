Serie A: la Juventus vince, pari per l'Atalanta

TORINO - I bergamaschi non vanno oltre lo 0-0 contro il Genoa a Marassi. La squadra di Allegri ne approfitta battendo il Cagliari per 2-0 con reti di Kean e Bernardeschi. La Juventus accorcia sui nerazzurri, attualmente a +4 sui bianconeri al quarto posto in classifica.