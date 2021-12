Salvini 'ferma' Draghi lungo la via per il Quirinale

- "Draghi resti Premier". Dichiarandosi assolutamente d'accordo con l'Economist, in una pausa del processo in corso a Palermo e che lo vede imputato per la vicenda 'Open Arms', Matteo Salvini non si è risparmiato nel pronunciarsi sul nome da proporre per la successione alla presidenza della Repubblica dopo il settennato di Sergio Mattarella. Il leader della Lega, sempre nella giornata di venerdì 17 dicembre, non si è limitato a 'bloccare' Mario Draghi a Palazzo Chigi, ma è andato oltre, ribadendo la necessità di decidere presto e di ascoltare tutti sulla scelta del prossimo Capo dello Stato, indirizzando questo avviso a Enrico Letta.Il segretario del Partito Democratico, nella stessa giornata, aveva frenato sui tempi della decisione del candidato al Colle, rimandando la decisione a dopo l'approvazione della Legge Bilancio, pur aprendo al coinvolgimento di tutti nella scelta sul Quirinale e candidando Giuliano Amato alla presidenza della Repubblica. Una candidatura che però resta di parte, non solo per l'ascendenza socialdemocratica dell'attuale giudice costituzionale, ma anche per la contemporanea apertura di Salvini al nome di Silvio Berlusconi e nei confronti del quale non pone veti. E' quanto basta per sostenere che sulla partita per il Quirinale, con o senza la manovra finanziaria di mezzo, permane il muro contro muro fra i partiti per la scelta del prossimo capo dello Stato.