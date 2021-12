Quarantena, Super Green pass e capienza stadi: cosa cambia

Inoltre il Green Pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.





Intesa raggiunta tra le parti politiche per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: una proposta condivisa nell'esecutivo della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.



Il governo Draghi approva nuove restrizioni per i No Vax, tra cui il divieto di accedere ai mezzi di trasporto pubblico senza certificato rafforzato. Per i vaccinati con terza dose o booster entrati a contatto con un positivo, invece, è stata abolita la quarantena.Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di di quattro mesi - quindi con minore copertura dal contagio - la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resta di 10 giorni.Tra nuove decisive strette e qualche allentamento, il Governo è pronto così a varare l'ultimo decreto anti-Covid di questo secondo anno di pandemia, che si chiude con numeri record sui contagi di questa quarta ondata (nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100mila).In particolare i provvedimenti sull'obbligo al Super Green pass imprimeranno una forte spinta al vaccino: dal prossimo 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del certificato verde rafforzato ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.