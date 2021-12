Costa Firenze debutta a Dubai con un doppio evento

GENOVA – Costa Crociere rafforza la propria presenza a Dubai con la partenza della prima crociera di Costa Firenze. La nuova nave della compagnia italiana dedicata al Rinascimento Fiorentino, entrata in servizio lo scorso luglio, per tutto l’inverno 2021/22 offrirà un itinerario di una settimana nel Golfo Arabico.Il debutto di Costa Firenze a Dubai è stato contraddistinto da un doppio evento legato allo sviluppo turistico della città. La nave della compagnia italiana ha inaugurato il Dubai Harbour Cruise Terminal, il nuovo terminal crociere di Dubai, con una spettacolare cerimonia che ha coinvolto anche AIDAbella, nave di AIDA Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa. In aggiunta, Costa Firenze ha iniziato i nuovi tour speciali che portano i suoi ospiti italiani e internazionali alla scoperta di Expo 2020 Dubai, in particolare del Padiglione Italia, di cui Costa Crociere è Gold Sponsor.“Il debutto di Costa Firenze a Dubai segna un’altra tappa importante nella ripresa delle nostre attività, in una splendida destinazione che abbiamo aperto per primi alle crociere e che presenta un grande potenziale” - afferma Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. “L’inaugurazione del nuovo terminal e il nostro impegno per promuovere il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai sono, inoltre, due ulteriori testimonianze di come Costa, e il gruppo Carnival Corporation a cui appartiene, stiano continuando a investire per la ripartenza del turismo, rimettendo in moto l’ecosistema delle crociere da cui l’Italia e l’Europa traggono grandi benefici economici e occupazionali”.Il progetto Dubai Harbour Cruise Terminal fa parte di una partnership strategica tra Carnival Corporation & plc, il primo gruppo crocieristico al mondo, e Shamal Holding, che ha l'obiettivo di trasformare Dubai nel principale hub del turismo marittimo nell’area del Golfo Arabico. Come primo porto crocieristico dedicato della regione, grazie ai due terminal di cui dispone Dubai Harbour Cruise Terminal è in grado di ospitare contemporaneamente due grandi navi da crociera. Situata nel cuore della parte più moderna di Dubai, la struttura si estende per oltre 120.000 metri quadrati e comprende due edifici, che offrono ai passeggeri e agli equipaggi delle navi un'esperienza di imbarco e sbarco sicura e confortevole.Complessivamente, sei marchi di Carnival Corporation - AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (UK), Princess Cruises e Seabourn - visiteranno il Dubai Harbour Cruise Terminal entro il 2023, con una previsione di 90 scali. In particolare, Costa Firenze farà scalo ogni settimana nel nuovo terminal fino a marzo 2022.L’itinerario di Costa Firenze nel Golfo Arabico, che prevede soste lunghe a Dubai (due giorni) e Abu Dhabi (una giornata intera, dalle 9 a mezzanotte), permette agli ospiti di godersi al meglio Expo 2020 Dubai. Grazie alla sua collaborazione con il Padiglione Italia, di cui è Gold Sponsor, la compagnia offre visite in esclusiva, che sono dei veri e propri “grand tour” alla scoperta delle eccellenze italiane presenti all’Expo.Dopo una visita panoramica di Dubai o Abu Dhabi, gli ospiti di Costa Firenze entrano a Expo senza fare code, con un ingresso privilegiato, per andare alla scoperta di questa incredibile esposizione, che comprende circa 200 padiglioni. Tra questi, il vero protagonista del tour offerto da Costa è il Padiglione Italia, al quale è dedicata una visita speciale, che prevede guide in lingua.Con un’area di 3.500 mq, Padiglione Italia è fortemente riconoscibile grazie alla copertura costituita da tre grandi “scafi” che, rivestiti con vernici ricavate da scarti alimentari, costituiscono il tricolore più grande al mondo. Il tema che fa da filo conduttore del padiglione è “Beauty connects People”, “La Bellezza unisce le Persone”. La Bellezza cui si fa riferimento è l’elemento in grado di coniugare saperi e competenze multidisciplinari del passato, del presente e del futuro. Un viaggio alla scoperta dell’eccellenza italiana, un “giardino di storie” sintesi di elementi differenti, che non sono riconducibili esclusivamente al mondo dell’arte e della cultura, ma costituiscono un racconto sociale del saper fare delle imprese italiane. Costa Crociere è proprio una delle eccellenze del saper fare presenti nel Padiglione Italia, con un ruolo di prima piano in occasione dei forum a tema sostenibilità nel settore trasporti e turismo, un’area in cui Costa Crociere è all’avanguardia e pioniera. Al termine della visita, i partecipanti al “grand tour” del Padiglione Italia di Costa saranno ospiti di Bvlgari per una esperienza gastronomica unica.