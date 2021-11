Il Friuli in zona gialla: debutta il super Green pass

ROMA - La Regione è l'unica a cambiare colore: il resto dell'Italia rimane ancora in bianco. In Friuli da oggi entra in vigore anche il super Green pass, che a livello nazionale sarà introdotto a partire dal 6 dicembre.Nella regione guidata da Massimiliano Fedriga si spera di frenare un ulteriore aumento dei contagi, già alti, e dell’occupazione nei reparti ospedalieri.Dal 29 novembre, per tutti, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina anche all’aperto.Con l'adozione del Super Green pass (o Green Pass rafforzato) viene meno la limitazione delle quattro persone non conviventi sedute al tavolo all'interno dei locali.Non c’è alcuna limitazione, nemmeno transitoria, infatti, per chi ha avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è vaccinato entro i 12 mesi precedenti, nell'accesso a spettacoli, eventi sportivi, cerimonie e ristoranti.