Esperti preoccupati da variante sudafricana

ROMA - Identificata in Sudafrica una nuova variante (B.1.1.529) del virus Coronavirus che desta preoccupazione nel mondo scientifico, non essendo ancora noto il suo impatto in termini di contagiosità ed efficacia di terapie e vaccini.

La nuova variante presenta nel genoma numerose mutazioni della proteina Spike che potrebbero teoricamente aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi. La variante, secondo un bioinformatico, potrebbe chiamarsi Nu.In queste ore l'Oms la sta monitorando ed ha annunciato che si terrà a Ginevra una riunione di esperti. L'obiettivo è quello di chiarire se siamo di fronte ad una variante di "interesse" o di una variante di "preoccupazione".