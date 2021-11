Covid-19, la variante Omicron in Italia: cosa sappiamo fino a qui

ROMA - Scoperta per la prima volta in Sudafrica, la mutazione fa registrare casi in Europa e un primo positivo in Italia. Una sequenza riconducibile alla nuova variante del Coronavirus è stata identificata su un cittadino campano - vaccinato con due dosi - sbarcato qualche giorno fa a Malpensa dal Mozambico. Il 'paziente zero' italiano, un professionista dipendente di una azienda internazionale, è stato sottoposto tampone quando è sbarrato nello scalo lombardo.

Il Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano è riuscito così a sequenziare la nuova variante. Lievi i sintomi riscontrati.L'Oms ha definito la sua comparsa "preoccupante', perché, ha spiegato la responsabile della gestione dell'epidemia di Covid-19 Maria Van Kerkhove, potrebbe essere "a più alto rischio reinfezione". "Questa variante ha un ampio numero di mutazioni e alcune di queste mutazioni hanno delle caratteristiche preoccupanti", ha aggiunto la responsabile, sottolineando che sono in corso degli studi, soprattutto in Sudafrica, per meglio caratterizzare la variante in termini di trasmissibilità".Intanto la società americana Moderna ha annunciato l'intenzione di sviluppare una dose di richiamo specifica per la nuova variante.