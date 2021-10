Premio Nobel della Medicina a Julius e Patapoutian: hanno scoperto i recettori del tatto

(via Nobel Foundation)





"La nostra capacità di percepire il caldo, il freddo e il tatto è essenziale per la sopravvivenza e sostiene la nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? Questa domanda è stata risolta dai premi Nobel di quest'anno", ha spiegato la giuria presso il Karolinska Institute di Stoccolma.

STOCCOLMA - Sono David Julius e Ardem Patapoutian i nuovi premi Nobel per la Medicina 2021. I due scienziati sono stati premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo.