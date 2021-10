Perchè il Portogallo potrebbe essere il primo Paese post-Covid

LISBONA - Il paese lusitano ha la più alta percentuale di vaccinati al mondo e dal primo ottobre diverse restrizioni sono state allentate. Per il mondo potrebbe diventare un modello di convivenza con un virus destinato a diventare endemico.Il successo della campagna vaccinale affidata dal governo a un ammiraglio, Henrique de Gouveia e Melo, divenuto un vero eroe nazionale. Gouveia e Melo, scrive il Financial Times, si è emozionato quando una lunga ovazione lo ha accolto in un affollato centro di vaccinazione. "Non ho potutto trattenermi", ha commentato l'ufficiale 60enne nato in Mozambico, che dirige la task force della campagna vaccinale. "La gente mi diceva 'siamo con te'".Dopo una partenza incerta, c'è stato anche grazie alla sua autorevole figura l’exploit di Lisbona. Ora il paese è in testa con l’85% degli immunizzati nella classifica di “Our World in Data”, osservatorio dell’Università di Oxford.