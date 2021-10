Il Premio Culturale Internazionale Cartagine va alla stilista Eleonora Lastrucci

ROMA - Il Senato Accademico del premio culturale internazionale "Cartagine" ha conferito il "Premio Accademico D’onore" alla stilista Eleonora Lastrucci. - Il Senato Accademico del premio culturale internazionale "Cartagine" ha conferito il "Premio Accademico D’onore" alla stilista Eleonora Lastrucci.





In virtù dei meriti acquisiti nella sua sfera professionale e per l’originalità delle visioni che aderiscono ad un’idea di moda fuori del tempo e pure dentro una contemporaneità che talvolta ci travolge con i suoi schemi sconosciuti limita in labirinti senza uscita, ecco che il riferimento della posa offre il varco ideale.

Profondendo un grandissimo e preziosissimo impegno nel processo di rafforzamento della democrazia, della cultura, della libertà, della sicurezza e della pace tra i popoli e quindi della fratellanza universale.

Il Prestigioso riconoscimento giunto alla XIX edizione, assegnato dall’omonima Accademia presieduta dal generale Alessandro Della Posta, si è svolto presso la sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, venerdì 15 ottobre scorso.

Peculiarità unica ed originale del "Premio Culturale Internazionale Cartagine" è riconoscere quali personaggi illustri, non solo coloro che hanno già alle spalle un background importante e ben noto alla collettività, ma alle personalità che lavorano, per costruire un percorso virtuoso e determinante in vari settori: dall’impegno sociale alla ricerca medica, dalla divulgazione della culturaall’imprenditoria di qualità, dalla difesa dei diritti umani alla politica etica e solidale.

Il Premio Culturale può essere paragonato ad un piccolo "Premio Nobel", che nasce dall’idea di riconoscere il giusto merito a coloro che hanno contribuito allo sviluppo della cultura nei diversi settori attraverso lo scambio di esperienze e del sapere, e che si svolge in forma itinerante tra le Nazioni del Mediterraneo.

Nel corso delle edizioni ha toccato città di tutto il mondo, come Sousse (Tunisia ) Hammamet (Tunisia ) Cartaghena (Spagna) Rende, S. Stefano di Camastra, Trani, Roma Musei Capitolini, Roma Palazzo Rospigliosi, Verona Palazzo della Guardia, Ariccia Sala Palazzo Chigi Roma, Campidoglio Sala Protomoteca (Roma), e quest’ultimo al Conservatorio di Santa Cecilia (Roma).

Molti i personaggi di indubbia fama, nazionale e internazionale, tra cui poeti, scultori, critici d’arte, fotografi, scienziati, noti esponenti del mondo culturale.

Tra le personalità che nel corso degli anni hanno conseguito il Premio Culturale Cartagine: Mario Luzi - Corrado Calabrò - Lucio Dalla - Giulio Andreotti - Dr. Mirko Norros - Giancarlo Fisichella - il Prof. Antonino Zichichi - Antonio Banderas - Dr. Josè Maria Galant - Dott. Jacque Diouf - Presidente ONU kofi Annan - Maestro Ennio Morricone - Naomi Campbell- Dott. Antonio Sclavi - Gennaro Gattuso - George Clooney - Prof. Carlo Umberto Casciani - Dott. Stevant Tanguy - Mons. Jean Marie Mupendawatu - Dott. Gaetano Cupo Medicina - Generale Michele Scillia Aeronautica -Dott. Sergio Armille Medicina - Lino Banfi - Nicola Pietrangeli Tennis - Carla Ortiz Pace e Difesa Diritti Universali - Dott. Massimo Tammaro Comandante Frecce Tricolore - Gen. Brig. Prof. Angelo Giustini Medicina Guardia di finanza - Gen. Div. Prof. Giuseppe Marceca Medicina Polizia di Stato, e tanti altri.