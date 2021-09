Letteratura: il Premio Assoluto "Caffè delle Arti" va a Sabbia Rigida di Renato Di Criscio

ROMA – Si è svolta sabato 4 settembre 2021 la cerimonia di premiazione del prestigioso Concorso Letterario Nazionale "Caffè delle Arti" che ha assegnato il Premio Assoluto al libro "Sabbia Rigida" di Renato Di Criscio nella sezione Saggistica. – Si è svolta sabato 4 settembre 2021 la cerimonia di premiazione del prestigioso Concorso Letterario Nazionale "Caffè delle Arti" che ha assegnato il Premio Assoluto al libro "Sabbia Rigida" di Renato Di Criscio nella sezione Saggistica.





Inizialmente prevista in un prestigioso Centro Congressi di Roma, causa Covid la cerimonia di premiazione, mutata in evento in streaming sulla piattaforma Zoom, ha visto la partecipazione di numerosi scrittori e artisti che hanno arricchito l’evento con preziosi momenti di riflessione.

Il presidente della giuria ha rimarcato, durante la lettura delle motivazioni che hanno assegnato a "Sabbia Rigida" il prestigioso premio, l’originalità del saggio e la profondità delle argomentazioni in esso trattate.





Sabbia Rigida, la relazione tra edilizia e architettura





La "sabbia rigida" è il materiale di cui sono fatti gli emblemi della modernità: i grattacieli, con la loro visione "verticale" che non può esserci estranea. E familiare è anche il Partenone, monumento per eccellenza: anch’esso, oltre che un edificio, è il messaggio di una civiltà.

Ma siamo davvero sicuri di conoscere davvero queste costruzioni? Siamo certi di aver colto l’importante messaggio che ci porgono, e dal quale tutti noi possiamo imparare?

Partendo da qui, questo saggio ci conduce per una strada assolutamente inedita: quella della relazione tra l’edilizia e l’architettura.

Approcci molto diversi: dove l’edilizia tira su, senza curarsi di ciò che ha intorno, l’architettura si pone problemi più profondi. Problemi che gli architetti hanno affrontato in modo diverso, a seconda della loro cultura e del loro tempo.

Ma entrambe, l’architettura e l’edilizia, ci hanno lasciato segni che dobbiamo decifrare. Perché entrambe si sono confrontate con il tema del potere, dando testimonianza delle epoche, oltre che delle tecniche.