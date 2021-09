In quali Paesi i turisti italiani possono viaggiare

ROMA - A causa della pandemia, gli italiani con il Green pass possono visitare, oltre all'Ue, pochi Paesi senza restrizioni. Da ottobre cadranno le regole per il Regno Unito e a novembre per gli Usa. Ecco cosa bisogna sapere per viaggiare.Washington ha annunciato che dai primi di novembre i viaggiatori internazionali “completamente vaccinati” potranno entrare liberamente nel Paese. Nei prossimi giorni il Centers for Disease and Prevention stabilirà quali sono le condizioni per rientrare nella categoria dei soggetti “completamente vaccinati”.Le limitazioni ai viaggi saranno sollevate per i turisti vaccinati provenienti da Europa, Gran Bretagna, Cina, Iran e Brasile. Chi intende entrare nel Paese dovrà presentare una prova del vaccino prima dell’imbarco sul volo, insieme all’esito negativo di un tampone per il Covid effettuato nelle 72 ore precedenti. Nessuna quarantena all’arrivo.Anche il Regno Unito di Boris Johnson ha annunciato negli scorsi giorni che, dal 4 ottobre, verranno eliminate le limitazioni ai voli in entrata nel Paese per i cittadini vaccinati che provengono dai Paesi inseriti nella lista “ambra” di allerta intermedia predisposta dal governo britannico. Tra questi la maggior parte degli Stati europei, tra cui l’Italia, e gli Stati Uniti.Cancellato quindi l’obbligo di presentare il risultato negativo di un tampone anti Covid per poter viaggiare nel Regno Unito.– Per l’ingresso nel paese teutonico sarà necessario presentare una documentazione che dimostri di essere vaccinati, guariti dal coronavirus oppure di essere risultati negativi a un tampone antigenico (48 ore prima del viaggio) o molecolare (72 ore prima), tranne che per i minori di 12 anni. Si considerano vaccinati i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno due settimane, anche con una sola dose se si ha già avuto il Covid.- Le regole per l’ingresso nel paese cambiano sulla base della categoria di rischio dei Paesi di provenienza, definita ogni settimana dal governo di Madrid. Chiunque entri in Spagna deve presentare un formulario scaricabile dal sito Spain Travel Health.– Il paese transalpino ha diviso i Paesi in tre fasce di rischio: verdi, arancioni e rosse. L’Italia, al momento, è inserita nell’elenco degli Stati in verde, i cui cittadini devono avere una certificazione vaccinale (valida una settimana dopo la seconda dose, quattro dopo il vaccino monodose oppure sette giorni dopo la prima dose di vaccino per le persone guarite). In caso contrario è richiesto un attestato di guarigione dal Covid oppure l’esito negativo di un test effettuato meno di 72 ore prima della partenza, tranne per i minori di 12 anni.