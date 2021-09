In Italia 10 milioni di non vaccinati: ecco chi sono

ROMA - Si tratta del 20% della popolazione vaccinabile, ovvero con più di 12 anni. Per la maggior parte sono indecisi: 3,5 milioni di questi si trovano nella fascia di età oltre i 50 anni, quella ritenuta più esposta agli effetti gravi della Covid.Dei 10,6 milioni di italiani over 12 senza nemmeno una dose, intorno ai 3,5 milioni sono over 50, la fascia di popolazione più a rischio di finire in ospedale in caso di contagio da Covid-19Nello specifico, circa 1,68 milioni di persone non vaccinate hanno tra i 50 e i 59 anni; mentre circa 917mila sono tra i 60 e i 69 anni; circa 517mila hanno un’età tra i 70 e i 79 anni e circa 188mila sono over 80.La fascia d’età con il maggior numero di non vaccinati è quella tra i 40 e i 49 anni di cui circa 2,1 milioni di persone non ha ricevuto neanche una dose. Altri 1,9 milioni sono nella fascia tra i 30 e i 39 anni; 1,4 milioni tra i 20-29 ani e 1,8 milioni tra i 12 e i 19 anni.La regione con la maggior percentuale di non vaccinati over 50? Secondo Lab24 è la Sicilia, con il 18,5% di non immunizzati, ovvero quasi 400mila persone.