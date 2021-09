Gb: 15enne si presenta al pronto soccorso con un cavo usb nel pene

A parte questo, il ragazzo era sano. "Il paziente era un ragazzo in forma senza disturbi mentali". Il team ha prima provato a rimuovere il cavo USB mediante una cosiddetta cistoscopia (un'asta di metallo viene spinta nel pene per estrarre il cavo) e una dilatazione chirurgica dell'uretra. Ma entrambi i tentativi sono falliti perché il cavo era annodato. A questo punto, i medici hanno deciso di sottoporlo a un'operazione: durante l’intervento, hanno aperto la regione tra la base del pene e l'ano. "Entrambe le estremità del filo sono state estratte con successo attraverso il canale uretrale esterno", commentano nell’articolo.





Secondo il caso clinico, il 15enne si è ripreso bene ed è stato presto dimesso dall'ospedale. Gli autori sottolineano inoltre che tali casi nella pratica urologica quotidiana sono piuttosto insoliti, ma per nulla sconosciuti. "L'introduzione di un gran numero di oggetti è ben documentata". Ad esempio, risultano rimossi aghi, penne, fili di ferro e persino gusci di pistacchio. Il più delle volte, i casi sarebbero associati a intossicazione, disturbi mentali e, come in questo caso, curiosità sessuale.





In effetti, solo di recente i ricercatori degli Stati Uniti hanno riportato sulla rivista specializzata " Urology Case Reports - Journal ", dedicata alla pubblicazione di casi che interessano le aree dell'urologia adulta e pediatrica, quello di un trentenne che si era infilato sei fagioli nel pene per sperimentare nuove sensazioni mentre faceva l'amore. In passato, erano ripetutamente noti casi in cui i cavi USB venivano utilizzati in modo improprio in questo modo. Come quello di un cinese di 60 anni e quello di un cinese di 13 anni . Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , purtroppo non trattandosi si un caso isolato, non si dovrebbe imitarlo in nessuna circostanza.





Ma questo non è riuscito. E non solo, la situazione è peggiorata perché ha perso molto sangue mescolato con l'urina. Andare in Ospedale è stato inevitabile. Lì i medici si sono trovati davanti un'immagine spaventosa: "Le estremità del cavo USB sporgevano dal canale uretrale esterno, mentre la parte centrale del cavo annodato è rimasta nell'uretra". Lo riporta la rivista specializzata " Urology Case Reports - Journal".