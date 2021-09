Asta benefica per la Fondazione Umberto Veronesi con autografi e maglie dei Vip dello sport e dello spettacolo



MILANO – È tutto pronto per l'attesissima asta online di Galileum Auctions, realizzata in collaborazione con l'Associazione Autografia e la Fondazione Umberto Veronesi di Milano, che aprirà i battenti dal 16 al 24/25 settembre 2021.





Sulla scia del grande successo ottenuto con l’asta precedente, anche in questa occasione Galileum Auctions ed Associazione Autografia approfitteranno dell’evento per fare della beneficenza. L’ente designato sarà stavolta la Fondazione Umberto Veronesi di Milano, a cui verranno donati parte dei proventi dell’asta in favore della ricerca sul tumore al seno.

Saranno oltre 170 i lotti messi all’asta da collezionisti e cacciatori di autografi, ognuno rigorosamente certificato come autentico dai periti dell’Associazione e dotato del prestigioso Certificato di Autenticità COA-R.

Ma non saranno soltanto autografi ad essere messi all’asta. Galileum Auctions proporrà alcuni importantissimi cimeli sportivi come maglie preparate o indossate in gare ufficiali che sicuramente tenteranno i sempre più numerosi collezionisti di questa tipologia di memorabilia.

Alcuni esempi?

La maglia ufficiale della finale degli Europei Italia – Inghilterra, preparata per "Gigio" Donnarumma, ed ancora Edin Dzeko, Ciro Immobile, Gianluca Mancini e Deian Kulusewski.

I lotti saranno divisi in due sezioni, Musica e Sport e Spettacolo e Contemporanei. È veramente difficile stavolta stabilire quali siano i più interessanti; per Musica e Sport segnaliamo oltre alle succitate maglie, cimeli autografati di Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Francesco Totti, Federico Chiesa, una maglia da allenamento autografata da Marco Pantani ed ancora Lucio Dalla, Mia Martini, Vasco Rossi, Renato Zero, Ligabue, Andrea Bocelli, il M° Ennio Morricone e molti molti altri.

Nella sezione Spettacolo e Contemporanei le highlights sono senz’altro la papalina di Papa Francesco certificata dalla Santa Sede, un rarissimo autografo di Gianni Versace, due giovani Carla Fracci e Rudolf Nureyev, Daniel Craig e Sam Mendes su poster ufficiale di 007 Spectre, Ranieri III e Grace di Monaco, Silvio Berlusconi ed i Premi Nobel Michail Gorbaciov e Henry Kissinger.

Per partecipare all’asta è sufficiente visitare e cercare il sito internet www.galileumauctions.com ed effettuare la registrazione.

Galileum Auctions, Associazione Autografia e Fondazione Umberto Veronesi collaboreranno in questa nuova avventura per il progresso delle scienze, a partire dalla lotta ai tumori.