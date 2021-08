Biella: a "Il nostro agosto" di Graglia il MO.I.CA. Piemonte

– L’Associazione MOICA – Movimento Donne Attive in famiglia e società – Piemonte Aps, che promuove e valorizza il lavoro familiare, parteciperà alla rassegna "Il nostro agosto" a Graglia (BI), presso il Casolare dei Campra in Via del Canale 3, sede estiva dell’ Università della terza età Unitre di Torino.