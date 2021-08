Atterrato nella notte a Fiumicino il volo con circa 200 afghani

ROMA - Continua senza sosta il ponte aereo predisposto dal ministero della Difesa per portare in Italia i concittadini e gli afghani che hanno collaborato con il nostro Paese.La scorsa notte sono arrivate nello scalo della Capitale circa 200 persone, altre arriveranno nei prossimi giorni.Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, aveva già ringraziato, nella giornata di giovedì 19 agosto, per lo "straordinario lavoro delle forze armate italiane che stanno conducendo la complessa e delicata operazione 'Aquila Omnia' attraverso la realizzazione di un ponte aereo umanitario".Guerini aveva ricordato inoltre che la Difesa "in soli 4 giorni è riuscita a evacuare già 600 afghani, un lavoro svolto in collaborazione con il ministero degli Esteri e degli Interni".