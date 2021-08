Arte: è online la mostra "Simulacri evocativi" di Maria Barisani

La pittrice Maria Barisani è stata ufficialmente selezionata per essere inserita nel circuito delle mostre online curate dalla Dott.ssa Elena Gollini con una serie di opere di particolare pregnanza suggestiva, che contengono un patrimonio di virtuosismi evocativi appartenenti alla tradizione figurale senza tempo e contemporaneamente racchiudono delle soluzioni e degli espedienti scenici e narrativi che fanno riferimento alle moderne tendenze contemporanee con un tocco di originali accorgimenti. La pittrice Maria Barisani è stata ufficialmente selezionata per essere inserita nel circuito delle mostre online curate dalla Dott.ssa Elena Gollini con una serie di opere di particolare pregnanza suggestiva, che contengono un patrimonio di virtuosismi evocativi appartenenti alla tradizione figurale senza tempo e contemporaneamente racchiudono delle soluzioni e degli espedienti scenici e narrativi che fanno riferimento alle moderne tendenze contemporanee con un tocco di originali accorgimenti.





Il titolo designato appositamente per la mostra "Simulacri evocativi" diventa un rimando interessante a livello allusivo e possiede una valenza sostanziale, che stimola lo spettatore ad approfondire nel merito non limitandosi ad un contatto d'approccio approssimativo e sommario, ma addentrandosi con attenzione sensibile tra le pagine pittoriche sapientemente strutturate e argomentate. La Dott.ssa Gollini ha richiamato in menzione alcuni aspetti fondamentali della raffinata e ricercata poetica espressiva della Barisani dichiarando: "La pittura realizzata da Maria è parte integrante di una grande concezione, che trova origine dalle basi genetiche del figurativo, poi man mano prende vita e si declina secondo stilemi eterogenei di rivisitazione e di rielaborazione trovando una propria identità e identificabilità. I simulacri evocativi ravvisabili e rinvenibili nell'arte pittorica di Maria sono sinonimo dell'evoluzione progressiva e dell'evoluzione vibrante e pulsante della sua forma mentis creativa e rispondono ad una commistione di proiezioni e di prospettive, che si canalizzano dentro un registro formulato e modulato attraverso una delicata e garbata energia. Maria protegge il suo fare artistico e contestualmente desidera proteggere virtualmente anche il fruitore. Per lei l'arte è fonte di vita, di pulsioni positive, di meraviglia e di stupore continuo e costante e come tale dev'essere custodita e tutelata da ingerenze esterne negative e dannose. Il simulacro nella sua sacralità solenne diventa uno strumento, un medium di forza protettiva, che avvolge permeante quanto lo circonda. Così Maria vede le sue opere e le concepisce come preziosi strumenti di protezione. Chi ama l'arte e la eleva diventa per lei un paladino, che si erge a difensore senza paura di affrontare niente e nessuno, spinto da quella straordinaria potenza energetica trasmessa e propagata dal flusso vitale dell'arte. Le opere scelte per questa mostra sono dunque testimonianza palese e manifesta del pensiero artistico di Maria convogliato a fungere da motore trainante collettivo. E chi sa guardare con gli occhi del cuore ne resta da subito completamente conquistato e inebriato".





