Turismo: aprono oggi "Laqua by the Lake" e il suo nuovo ristorante "Cannavacciuolo by the Lake"



LAGO D'ORTA - Apre oggi Laqua by the Lake – la nuova straordinaria venue sulle rive del Lago d'Orta, della collezione del Gruppo Cannavacciuolo Laqua Resorts.





È la "Casa al Lago" dove design, contatto con l'acqua e la natura si uniscono in un nuovissimo Resort, in cui si trovano gli appartamenti, il Beach Club e il Ristorante Cannavacciuolo by the Lake.

Aperto agli ospiti del Resort ed esterni, il Ristorante Cannavacciuolo by the Lake propone menu diversi durante la giornata, con un inedito setting, dove è possibile scegliere tra un tavolo all'aperto, avvolto dalla luce e dal sole o sotto l'elegante porticato.

Lo Chef Antonino ha ideato piatti sfiziosi che celebrano il territorio e le sue origini, per il suo secondo ristorante al Lago d'Orta, rigorosamente vista lago.

Il menu, durante il giorno, propone piatti che portano anche in questa nuova casa al lago la sua anima, ispirandosi all'atmosfera del Resort: dalla "Caponata Napoletana", "Spaghetto aglio olio e trucioli di pane", "Pasta mischiata con ragù di pesce" al "Pescato del giorno".

Per la cena la carta invece si arricchisce con le elaborazioni della cucina di Antonino e nuove proposte stagionali che lo Chef ha pensato e realizzato per il Cannavacciuolo by the Lake.