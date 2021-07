Scuola: esce "Empatto", un libro con protagonisti insegnanti e bambini

ROMA – Parla del mondo dell’educazione e della scuola, in cui i protagonisti sono i bambini e tutti quei maestri che li accolgono con il cuore e con l’Empatto, cioè con il senso dell’empatia. – Parla del mondo dell’educazione e della scuola, in cui i protagonisti sono i bambini e tutti quei maestri che li accolgono con il cuore e con l’Empatto, cioè con il senso dell’empatia.





Si chiama "Empatto" ed è il libro dell’insegnante Emilio Milioti, una sorta di diario spiritoso, sarcastico, a cui si aggiungono piccoli toni surreali, come ad esempio una patata bollente per parlare di educazione sessuale, un battesimo improvvisato di un bambino musulmano ad opera di un compagno per superare i confini religiosi, forme geometriche per affrontare il tema della discriminazione razziale.

Il libro, edito dalla casa editrice piemontese Buckfast Edizioni, contiene brevi racconti di vita nella scuola primaria di oggi. E così Rena Riempitempo, Giuseppina Competenza, Lucia Provvisoria, Francesca Ansiolitica, Annina Burro, sono tra le protagoniste di questi episodi a tratti comici, a tratti sentimentali, a tratti psicologici, ma che improvvisamente diventano una ricetta di cucina o una poesia strampalata.

E poi si arriva a fine anno, quando gli insegnanti salutano i bambini, per poi conservarli tutti tra i ricordi più belli.