Papa Francesco operato al Gemelli, "Ha reagito bene all'intervento"

ROMA - "Il Papa ha reagito bene all'intervento al colon". Sono da poco passate le 23.50 di domenica 4 luglio 2021 quando, con questo annuncio diramato dalla sala stampa vaticana, è terminata la lunga attesa per l'esito della delicata operazione alla quale si è sottoposto Papa Francesco. ROMA - "Il Papa ha reagito bene all'intervento al colon". Sono da poco passate le 23.50 di domenica 4 luglio 2021 quando, con questo annuncio diramato dalla sala stampa vaticana, è terminata la lunga attesa per l'esito della delicata operazione alla quale si è sottoposto Papa Francesco.

L'intervento, pur essendo stato programmato da tempo, in linea con gli impegni del Santo Padre, ha tenuto in ansia il mondo che ora può tirare un sospiro di sollievo e sperare in un suo ristabilimento, dopo i 5 giorni di degenza, sempre presso il Policlinico "Agostino Gemelli" in Roma.