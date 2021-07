Lollo G, un inno all'amore nel nuovo singolo 'Voglia di te'

Voglia di te” è il nuovo singolo di Lollo G in radio dal 27 luglio. Un brano estivo impreziosito da sfumature reggaeton ed un pizzico di elettronica. L’artista sarà premiato da Indieffusione al Premio Lunezia nella serata del 4 agosto con Nek e Vegas Jones.

“Me la sono sempre sentita un po’, ho sempre avuto la voglia di dire la mia, di lasciare il mio personale segno nel mondo.” - Racconta Lollo G- “Non mi è mai piaciuto essere trasportato dalla corrente o lasciarmi trascinare da altri. “

Un messaggio liberatorio, un inno all’amore e alla vita sulle note di una canzone tutta da ballare, connotata da una passionale voglia di rinascita, nell’estate appena iniziata. Un pezzo in cui le melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano in un tutt’uno inedito sorprendente e inedito dando vita ad un’atmosfera destinata a farci alzare il volume per ballare tutta l’estate.

É necessario ritrovare la gioia di vivere, di cantare e di tornare ad amarci. In questo la musica può aiutarci facendoci sentire meno soli. “Voglia di te” nasce con lo spirito di infondere vibrazioni positive che solo la musica e l’amore sono in grado di regalarci.