Grado: un’isola, tanti sport per l’estate 2021

GRADO (GO) - A Grado, un’estate con un nutrito programma di attività sportive gratuite, all’aria aperta, per divertirsi, imparare cose nuove, stare in forma e mettersi alla prova. - A Grado, un’estate con un nutrito programma di attività sportive gratuite, all’aria aperta, per divertirsi, imparare cose nuove, stare in forma e mettersi alla prova.





Grado è decisamente una località di mare a vocazione sportiva considerata la varietà di discipline che qui si possono praticare tutto l’anno, all’aria aperta e in tutta sicurezza. Tanto più durante questa estate, durante la quale, da luglio a settembre, grazie al progetto "Grado sport&fun" realizzato dal Comune di Grado, con la collaborazione del Consorzio Grado Turismo e di 7 Associazioni sportive, sarà possibile cimentarsi gratuitamente, ogni giorno della settimana, in svariate discipline.





La molteplicità di attività sportive praticabili sull’Isola del Sole rappresenta un valore aggiunto per la destinazione, sia perché si configura come attività complementare alla classica vacanza balneare, diventando esperienza da provare durante il soggiorno; sia perché tali attività possono divenire motivazione di viaggio (a esempio, il golf e il kitesurf) e dovrebbero essere promosse in maniera unitaria, come questo progetto darà modo di sperimentare.





Perciò, Comune di Grado e Consorzio Grado Turismo propongono un ricco e diversificato calendario settimanale di attività ludico-motorio-sportivo-didattico-informativo, da tutto luglio fino al 12 settembre, che permetterà ai cittadini e agli ospiti (grandi e piccoli) di fruire di svariate opportunità per praticare o apprendere i rudimenti delle varie discipline, in differenti zone dell’Isola del Sole.