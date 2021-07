BARCELLONA - Torna il coprifuoco in Spagna per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno a Barcellona dal weekend. La giustizia spagnola ha dato il via libera al ripristino del coprifuoco per almeno una settimana in diverse grandi città della Catalogna, tra cui Barcellona, in un momento in cui il numero di casi di infezione da Covid -19, soprattutto tra i più giovani, sta divampando nella regione.La Corte Superiore della Catalogna ha annunciato di aver approvato l'istituzione "tra l'1:00 e le 6:00 fino al 23 luglio nelle città con più di 5.000 abitanti la cui incidenza è stata superiore a 400 casi ogni 100.000 abitanti nel corso del ultimi sette giorni".