Maserati Classiche: arriva la nuova collezione che unisce stile e tradizione

MILANO – Lo stile di Maserati Classiche trova espressione nella nuova collezione dedicata, realizzata con il partner Audes Group, azienda leader nel design, nella produzione e nella commercializzazione di collezioni personalizzate. – Lo stile di Maserati Classiche trova espressione nella nuova collezione dedicata, realizzata con il partner Audes Group, azienda leader nel design, nella produzione e nella commercializzazione di collezioni personalizzate.





Ricerca stilistica, design curato nei minimi particolari, personalizzazioni che riflettono i tratti distintivi e i colori tradizionali di Maserati Classiche sono le caratteristiche principali di questi capi, versatili per le diverse occasioni.

Si vuole parlare di una collezione ispirata all’Heritage di Maserati, ma attualizzata sugli stilemi dei canali fashion, in modo da rappresentare il connubio tra collezione e vettura in modo nuovo e con un punto di vista inusuale.

La collezione comprende capi adatti sia per uomo che per donna, con una vestibilità moderna a strizzare l’occhio alle più recenti tendenze fashion.

Completano la proposta alcuni look in perfetto stile "mini me", con una selezione di capi coordinati uomo e bambino. Per completare la collezione non possono, infine, mancare capi dedicati alle più iconiche vetture del passato, tra le quali Maserati Ghibli e Maserati 250F.