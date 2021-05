Zone a rischio: i cambi di colore delle Regioni a partire da oggi

Viene dunque ridefinita la mappa dell'Italia da parte del ministero della Salute, sulla base dei dati della cabina di regia. Da segnalare che il monitoraggio settimanale dei casi Covid vede l'indice Rt nazionale in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana: 0.85 rispetto allo 0.81 di venerdì scorso.





E' scesa invece l’incidenza: 146 casi settimanali per centomila abitanti (contro i 157 di 7 giorni fa).





ROMA - Si allentano le restrizioni in, che torna in zona arancione dopo due settimane di rosso. Laentra invece in rosso per l'aggravarsi della situazione nella Regione. Nulla da fare, invece, per lache sperava di approdare in zona gialla.