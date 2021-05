Serie A: la Juve vince a Bologna e si qualifica in Champions

(via Juventus Fb)

Il risultato di 4-1 al Dall'Ara di Bologna e il pareggio del Napoli in casa contro il Verona hanno permesso alla Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League con Inter, Milan e Atalanta.La squadra bianconera ha completamente dominato la partita e ha chiuso la pratica Bologna nel primo tempo mettendo a segno tre gol. Al 6’ Chiesa ha ribadito in rete un tiro di Rabiot respinto dalla traversa. Al 29', dopo un'azione personale, Dybala ha servito in area Morata per il quale è stato un gioco da ragazzi spingere la palla di testa nella porta sguarnita. Al 45' Rabiot, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, ha portato il risultato sul 3-0.Ad inizio ripresa ancora Morata ha firmato il quarto gol grazie ad un diagonale che ha battuto Skorupski. Di Orsolini all'85' il gol della bandiera rossoblù.