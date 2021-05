PALERMO - La Ong Ocean Viking fa rotta verso Augusta, dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in difficoltà martedì 27 scorso. I soccorritori sono amareggiati e addolorati per l'ennesima tragedia di cui sono stati testimoni nell'ultima settimana.Si tratta dell'ennesimo naufragio senza superstiti, un salvataggio simultaneo di due gommoni sovraccarichi, diverse intercettazioni della guardia costiera libica.