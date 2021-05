Dl Sostegni bis, a chi spetta-il bonus da 1.600 euro

ROMA - Nell'ultimo decreto che stanzia fondi per i settori più colpiti dalle restrizioni anti-Covid è stata inserita una nuova indennità una tantum.Riguarda soprattutto lavoratori dello spettacolo, stagionali e intermittenti, ma sono previsti altri beneficiari.Ad avere diritto all’indennità da 1.600 euro i lavoratori stagionali del turismo o presso stabilimenti termali che possono dimostrare di aver lavorato almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Sostegni bis. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che quelli in somministrazione.L'indennità da 1.600 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti o in somministrazione che abbiano le stesse caratteristiche di quelli stagionali, ma che appartengano a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termaliPer accedere al bonus 1.600 euro è necessario che non si sia titolari di pensione, di indennità Naspi e che non si abbia in corso un contratto di lavoro dipendente. I beneficiari devono aver perso “involontariamente” il lavoro nel periodo tra l'1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore del dl Sostegni-bis.