AISLA: il 13 maggio un webinar per le persone con SLA

– Per rispondere al bisogno emerso dalla comunità che rappresenta, AISLA ha elaborato un Position Paper che raccoglie le indicazioni metodologiche, organizzative ed etiche relative alla gestione in Emergenza-Urgenza della persona con SLA. La presentazione online del documento, frutto di un lavoro durato circa un anno, è fissato per giovedì 13 maggio alle ore 17.00. Introduce e modera Stefania Bastianello, direttore tecnico e responsabile del Centro d’Ascolto di AISLA, interverranno: Daniela Cattaneo, medico palliativista; Federico Fiocca, anestesista rianimatore e Daniele Colombo, pneumologo.