Usa, 20enne ucciso dalla polizia: decine di arresti a Minneapolis

Duro il commento di Biden. "Non c'è assolutamente nessuna giustificazione per il saccheggio, nessuna giustificazione per la violenza", ha detto il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca, sottolineando allo stesso tempo che le proteste pacifiche sono comprensibili.

MINNEAPOLIS - Scoppia la protesta nella città del Minnesota dopo che il 20enne Duante Wright è stata ucciso da una agente di polizia. Una decina di persone, scese in strada nonostante il coprifuoco, sono state arrestate.