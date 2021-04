Ricetta: "Chicken Biryani", riso e pollo piccante

S. FIZA - Vi presentiamo oggi una ricetta del Pakistan: riso e pollo piccante, detto anche "Chicken Biryani". Questi gli ingredienti: riso (3 bicchieri da cucina), pollo (a pezzetti), cipolla (una normale), olio (q.b. quanto basta), aglio, zenzero (q.b.), pomodori (2), un bicchiere di acqua, spezie (q.b.), semi di cumino (q.b.), sindi biryani (2,5 cucchiai). Per cucinare il riso, aggiungere il sale (q.b.). - Vi presentiamo oggi una ricetta del Pakistan: riso e pollo piccante, detto anche "Chicken Biryani". Questi gli ingredienti: riso (3 bicchieri da cucina), pollo (a pezzetti), cipolla (una normale), olio (q.b. quanto basta), aglio, zenzero (q.b.), pomodori (2), un bicchiere di acqua, spezie (q.b.), semi di cumino (q.b.), sindi biryani (2,5 cucchiai). Per cucinare il riso, aggiungere il sale (q.b.).





Questa, invece, la preparazione: in una padella grande mettere l'olio e la cipolla a scaldare e farla appassire. Aggiungere lo zenzero e l'aglio e dopo mettere i pomodori. Far cuocere per qualche minuto e quindi aggiungere il pollo e cucinarlo per bene a fiamma bassa e senza coperchio. Aggiungere un bicchiere di acqua e girare bene con un cucchiaio e lasciar cucinare per qualche minuto. Mettere il sindi biryani e mescolare bene per 3 minuti. Spegnere il fuoco.

In una pentola, cucinare il riso dentro l’acqua e il sale. Quando il riso è pronto, si scola e si lascia da parte.

Mettere sul fuoco una pentola grande cosparsa sul fondo con un po' di olio. Poi prendere un po' di riso e formare un primo strato. Dopo aggiungere un po' di pollo sopra il riso, creando un secondo strato. Ripetere l'operazione fino a terminare il pollo e il riso. Chiudere con uno strato di riso. Mettere lo zafferano e i semi di cumino. Avvolgere il coperchio della pentola con degli stracci, in modo da non far uscire il vapore dalla pentola e coprire. Cuocere a fuoco basso per 15 minuti. A cottura ultimata, aprire la pentola e mescolare il pollo con il riso. Servire ben caldo.