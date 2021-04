MILANO — In Lombardia stop alle prime dosi di AstraZeneca anche per i 60-79 enni: si procederà per tutti con Pfizer e Moderna. AstraZeneca sarà conservato per le seconde dosi. La decisione è stata presa dal direttore generale del Welfare, Giovanni Pavesi. La novità è in vigore a partire da lunedì 26 aprile.