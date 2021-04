E' morto il Principe Filippo

Si è spento all'età di 99 anni il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II°, con cui aveva festeggiato qualche mese fa i 73 anni di matrimonio. A comunicarlo è Buckingham Palace, tramite la nota di Elisabetta, che avrebbe escluso tra le cause della morte il Covid. Tra i motivi del decesso una non precisata infezione, a cui si sarebbero aggiunti problemi al cuore, che lo avevano portato più volte al ricovero in ospedale di Londra, da cui era stato dimesso da poche settimane.