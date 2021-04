Cambia la mappa delle restrizioni: cosa si può fare e cosa no

ROMA - Nel giorno in cui entrano in vigore le misure del 'decreto riaperture', 16 Regioni, tra cui la Puglia, passano a una fascia di rischio più bassa. Dalle visite allo sport fino agli spostamenti fuori Regione, ecco le ultime novità.Spostamenti fuori dal comune: è consentito muoversi all'interno del proprio comune, ma non è consentito spostarsi fuori da esso. Si può uscire dal proprio comune per questi motivi: lavoro, urgenza, salute, visita a parenti e amici, seconde case e attività sportiva. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.ci si può spostare solo all'interno del proprio comune per far visita ad amici e parenti ma solo una sola volta al giorno, dalle 05 alle 22 e al massimo in due persone (non rientrano nel calcolo i minori di 14 anni e i disabili).si può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori dalla regione di residenza. Ma solo il nucleo familiare può spostarsi: le attività di ristorazione, bar, pasticcerie, ristoranti sono aperte fino alle 22 ma solo per asporto e consegna a domicilio: i negozi sono aperti.Sì nel proprio Comune. Chiuse palestre e piscine. Aperti centri sportivi.aperti