Vaccino: obiettivo 500mila dosi al giorno

ROMA — Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che “in queste ore con la ripresa delle vaccinazioni l’adesione è stata significativa, segno che le persone capiscono che il vaccino è la vera arma”. ROMA — Il ministro della Salute,, ha detto che “in queste ore con la ripresa delle vaccinazioni l’adesione è stata significativa, segno che le persone capiscono che il vaccino è la vera arma”.





Secondo il ministro Speranza la maggior parte degli italiani è oggi in zona rossa per “piegare la curva” dei contagi. Intanto dalla seconda metà di aprile arriverà in Italia Johnson&Johnson. L’obiettivo sono 500 mila dosi al giorno, soprattutto dopo l’ennesimo stop di AstraZeneca dovuto a problemi logistici (ma verrà recuperato il 24 marzo).