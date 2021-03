Serie A: crollo Juve. Il Benevento espugna Torino

(via Juventus Fb)

La Juventus cade clamorosamente in casa contro il Benevento non riuscendo a mettere pressione all'Inter capolista. I campani si sono imposti per 1 a 0 all'Allianz Stadium approfittando di una delle peggiori Juventus della stagione capace di essere pericolosa solo nei minuti finali della prima frazione. Un gol annullato a Kulusevski per fuorigioco e un rigore prima concesso e poi annullato dal Var sono le uniche azioni degne di nota.Nella ripresa gli uomini di Inzaghi hanno messo a segno il colpaccio. Al 69' un passaggio errato di Arthur in orizzontale ha servito Gaich, abile a proteggere palla e battere di potenza Szczesny. La sconfitta complica terribilmente la rincorsa scudetto dei bianconeri.