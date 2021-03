Firmato il protocollo: ci si vaccinerà anche in farmacia

ROMA - A partire dalle prossime settimane, verrà data anche ai farmacisti la possibilità di somministrare dosi. Dai corsi di formazione alle procedure da rispettare, ecco cosa bisogna sapere.Gran parte della popolazione italiana potrà ricevere il vaccino anti-Covid in farmacia, oltre che negli altri centri vaccinali sparsi per il Paese. Saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti a estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi.Per le prenotazioni e le esecuzioni dovranno seguire regole e priorità inserite nei piani della campagna vaccinale. Al momento di inoculare il siero dovranno acquisire il consenso informato del cittadino, facendogli compilare una scheda in cui sia valutata l'idoneità (o l'inidoneità) del cittadino a ricevere il vaccino. Spetterà alle aziende sanitarie locali (le aziende socio-sanitarie territoriali per quanto riguarda la Lombardia) distribuire ai farmacisti le dose di vaccino necessarie. In cambio del loro servizio, stabilisce l'accordo, le farmacie riceveranno un contributo di 6 euro per ogni siero iniettato. I farmacisti che provvederanno a effettuare le somministrazioni dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di protezione.Anche i cittadini che si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid in farmacia dovranno seguire alcune regole, così come stabilito dall'accordo. In particolare dovranno:Fornire ogni informazione utile alla compilazione del consenso informato. Non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19. Non dovranno avere sintomi compatibili con l'infezione da coronavirus. Non dovranno essere risultati positivi al tampone. Dovranno anche rispettare le misure anti-contagio previste dall'inizio dell'epidemia. Obbligatoria, quindi, la mascherina come per i farmacisti. Prima dell'iniezione dovranno igienizzarsi le mani. E dovranno farsi controllare la temperatura corporea. Se questa supererà i 37,5 gradi non potranno ricevere il vaccino. Il vaccino sarà ovviamente gratuito.