Ema: "AstraZeneca sicuro ed efficace"

GINEVRA - Il comitato esperti Ema è arrivato a una conclusione chiara, dopo aver analizzato le persone vaccinate con AstraZeneca: "Si tratta di un vaccino sicuro e efficace. Certi effetti collaterali come le trombosi non sono connessi al suo uso e i benefici superano i rischi", ha spiegato la direttrice dell'Ema Emer Cooke . E il capo della commissione sulla sicurezza dell'Ema, Sabine Strauss: "La commissione sulla sicurezza dell'Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti".